Bakan Işıkhan Duyurdu, 95 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 88'i yerli 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir gelişmeyi duyurdu.
Bakan Işıkhan, 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” açıklamasını yaptı.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.📑— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 18, 2025
💊İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/AubMD1Hv50
İlaçların dağılımına ilişkin de bilgi veren Işıkhan, 5’inin kanser, 6’sının diyabet, 5’inin kronik immün trombositopeni, 5’inin talasemi, 5’inin ise astım ve KOAH ilacı olduğunu kaydetti.
Kaynak: Haber Merkezi