Bakan Işıkhan Duyurdu, 95 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Işıkhan, 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” açıklamasını yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.📑



💊İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/AubMD1Hv50 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 18, 2025

İlaçların dağılımına ilişkin de bilgi veren Işıkhan, 5’inin kanser, 6’sının diyabet, 5’inin kronik immün trombositopeni, 5’inin talasemi, 5’inin ise astım ve KOAH ilacı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi