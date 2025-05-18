Yatay Kalple Doğan Fatma Nur Tıp Literatürüne Girecek! Türkiye'de Tek, Dünyada İkinci...

Kalbi yatay bir şekilde dünyaya gelen Fatma Nur Yolaldı, 5 yaşında, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. albin anormal pozisyonu, akciğeri besleyen ana damara baskı yaptığı için Fatma Nur'un sol akciğeri geçen yıl tamamen iflas etti. Ameliyat olması gerekiyordu ama çok riskli olduğu için hiçbir merkez yapmak istemedi. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos ile Opr. Dr. Yılmaz Zorman liderliğindeki bir ekip, Türkiye'de ilk kez yapılan bir operasyonla Fatma Nur'u, sağlığına kavuşturdu. Fatma Nur'un bedeni ameliyat sırasında 20 dereceye kadar soğutuldu, kalbin baskı yaptığı damar, kadavradan alınan 11 santimlik damarla değiştirildi.

Damarı yeniden oluşturulan minik Fatma Nur, bu ameliyatla birlikte hayatta kalabilen dünyada ikinci vaka olarak tıp literatürüne girecek.

'TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMAMIŞTI'

'Topsy-Turvy sendromu' olarak bilinen ve dünyada da çok nadir görülen bu hastalığı dışında, Fatma Nur'un akciğeri besleyen ana damarı ile kanın tüm vücuda dağılmasını sağlayan aort damarı arasındaki duvarda, çok nadir görülen başka bir anomaliden dolayı delik vardı. Fatma Nur, henüz 30 günlükken Ankara'da bir merkezde geçirdiği ağır bir ameliyatla hayatına başladı ve damarlar arasındaki duvarda bulunan delik kapatıldı. Ancak 1 yaşına geldiğinde, kalbin anormal pozisyonu nedeniyle solunum sıkıntıları başladı. Çünkü göğüs boşluğunda neredeyse 90 derece ters pozisyonda duran kalbi, akciğerleri besleyen ana damara baskı yapıyordu. Fatma Nur'un hayatı, sonraki 4 yıl boyunca hastanelerde geçti. Sonunda sol akciğeri iflas etti. Fatma Nur'un sağ akciğeri, dolayasıyla hayatı da tehlikedeydi ve kalbinin baskı yaptığı damarın pozisyonunu değiştirecek bir ameliyat geçirmesi gerekiyordu. Ancak Türkiye'de bu ameliyat daha önce hiç yapılamamıştı.

Ailesi, tam umudu kestiği anda, en zor vakaların üstesinden gelmesiyle dünyada da adından söz ettiren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik ve Konjenital Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos'a ulaştı. Fatma Nur'un hayatı, Kalangos Vakfı ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nin de desteğiyle, Prof. Dr. Kalangos ve Opr. Dr. Yılmaz Zorman'ın liderliğindeki büyük bir ekibin geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdiği ameliyat sayesinde kurtuldu. Küçük kız, bu sendromla doğup ameliyattan sonra hayatta kalabilen ikinci vaka olarak dünya tıp literatürüne girecek.

Prof. Dr. Kalangos, “Ameliyat etmeseydik ölecekti" dediği Fatma Nur için tüm riskleri göze alarak bu ameliyatı gerçekleştirmek zorunda kaldığını anlatarak, “Topsy-Turvy, kötü bir sendrom. Normalde oblik (eğik) olması gereken kalp, göğüs boşluğunda tamamıyla yatay duruyor. Akciğeri besleyen iki büyük damar, kalbin arkası ve aşağısına doğru sıkışmış. İkinci bir doğumsal kalp patolojisi de var üstelik, buna da aortopulmoner pencere diyoruz. Kalpten çıkan iki büyük damar arasındaki bir bağlantıda delik var. Bir aylıkken bu delik kapatılmış. Ama 6 aylıkken yine solunum sıkıntıları başlamış. Kalbin çalışması iyi, ama büyüdükçe sol akciğerde büyük solunum sıkıntıları oluyor. Kapalı bronşu açmak için akciğere bir stent takılmış ama çevre dokular stentin içine girince, tekrar tam tıkanma olmuş, sol akciğer tamamen devre dışı kalmış" ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Yılmaz Zorman da konuya ilişkin açıklamasında Fatma Nur’un Türkiye’de ilk vaka olduğuna dikkat çekti. Zorman, “Türkiye'de daha önce yayınlanmış bu şekilde tam düzeltme yapılmış başarılı başka bir ameliyat yok literatürde. Biz tam düzeltme yaptık damarlarda. Meslek hayatımızda bir daha belki hiçbir zaman göremeyeceğimiz, yaşamayacağımız bir vaka oldu. Sık kullanılmayan teknikler uyguladık ameliyatta. Mesela ameliyat sırasında hastanın bedenini 'deep hipotermi' dediğimiz yöntemle 20 dereceye kadar soğuttuk. O şartlar altında çalışarak oluşabilecek beyin hasarını da bertaraf ettik. Herkes başında bekledi günlerce. Bayramı burada, hastanede hep beraber geçirdik” diye konuştu.

Kaynak: DHA