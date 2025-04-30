Antalya’da Mucize Operasyon: Ameliyat Masasında Öldü, 100 Dakika Sonra Dirildi

Antalya Şehir Hastanesi'nde, aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyata alınan Mustafa Şahin, tıbbın nadir uygulamalarından biri olan 'fil hortumu' tekniğiyle hayata döndü. Şahin'in vücut ısısı 22 dereceye düşürülüp, 100 dakika boyunca "geçici ölüm" yaşatıldı. Prof. Dr. Erdil, bu sürede hastanın önce öldüğünü sonra dirildiğini ifade etti.

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Antalya’da Mucize Operasyon: Ameliyat Masasında Öldü, 100 Dakika Sonra Dirildi

Mustafa Şahin, Antalya Şehir Hastanesi'ne başvururken şiddetli göğüs ve sırt ağrısı çekiyordu. Yapılan tetkiklerde aort damarının boydan boya yırtıldığı belirlenince, tıp dünyasında çok nadir uygulanan 'fil hortumu' tekniğiyle yapay damar takıldı. Şahin'in kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda, hasta hiçbir nörolojik sorun yaşamadan sağlığına kavuştu.

Zorlu operasyon sırasında Şahin'in vücut ısısı 22 dereceye düşürülüp, 100 dakika boyunca "geçici ölüm" deneyimi yaşadı.

Antalya’da Mucize Operasyon: Ameliyat Masasında Öldü, 100 Dakika Sonra Dirildi - Resim : 1

'ANİ ÖLÜM RİSKİ TAŞIYAN BİR DURUM'

Antalya Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nevzat Erdil, aort diseksiyonunun ani ölüm riski taşıyan bir durum olduğunu belirterek, "Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'i hastaneye yetişemeden hayatını kaybediyor. Yetişebilen hastalarda ise teşhis gecikirse ölüm riski artabiliyor. Aort diseksiyonunun semptomları pek çok hastalıkla karıştırılabilir, bu yüzden hızlı tanı ve uygun merkeze yönlendirme büyük önem taşıyor" dedi.

ZAMANLA YARIŞ

Şahin'in tedavisi, doktorlar tarafından hızla başlatıldı ve tanı konduktan 45 dakika sonra acil şartlar altında ameliyata alındı. Ameliyat sırasında, hastanın kan dolaşımı 100 dakika boyunca durduruldu ve vücut 22 dereceye kadar soğutularak beyin ve diğer organların korunması sağlandı. Bu süre zarfında Şahin, adeta "geçici ölüm" deneyimi yaşadı. Prof. Dr. Erdil, bu sürede hastanın önce öldüğünü sonra dirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Erdil, bu tür operasyonlarda organlar üzerinde olabilecek hasarın önlenmesi için zamanın kritik olduğunu ve zamanında müdahale edilen hastaların başarı şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Antalya’da Mucize Operasyon: Ameliyat Masasında Öldü, 100 Dakika Sonra Dirildi - Resim : 2

Şahin'in ameliyatı, tıpta nadir uygulanan "fil hortumu" tekniğiyle gerçekleştirildi. Aort damarındaki yırtık, yapay damar ile değiştirildi. Ameliyatın sonunda Şahin, hiçbir nörolojik bulgu göstermeden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Prof. Dr. Erdil, "Normalde 30 dakika içinde kan dolaşımını durdurmak önerilirken, hastamızda bu süre 100 dakikaya kadar çıktı. Ancak beyni iyi koruduğumuz için herhangi bir sorun yaşanmadı" diye belirtti.

Antalya’da Mucize Operasyon: Ameliyat Masasında Öldü, 100 Dakika Sonra Dirildi - Resim : 3

'YAŞAMAM MUCİZE'

Mustafa Şahin, hastalığı ve ameliyat süreci hakkında çok az hatırladığını belirtti. Yoğun bakım sürecinin ardından gözlerini açtığında "Bana ne oldu?" diye sorduğunu söyleyen Şahin, yaşadığı şaşkınlığı eşi Fadime Şahin'den öğrendi. "Aort damarımın yırtıldığını öğrendiğimde büyük bir şaşkınlık yaşadım," diyen Şahin, "Hocalarımıza çok teşekkür ederim, onların ilgisi ve şefkati sayesinde hayatıma devam ediyorum" diye ekledi.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Mustafa Şahin, "Yaşamamın mucize olduğunu söylediler. Ailemle yeniden hayatıma başladım" dedi.

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Kaynak: DHA

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