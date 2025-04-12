Her Yıl 17 Milyon İnsanı Öldüren Tehlike

Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz, düzenli fiziksel aktivitede bulunarak, sağlıklı beslenerek, sigara ve alkol tüketimini de azaltarak kalp krizi vakalarının yüzde 80'e kadar önlenebileceğini söyledi.

Doç. Dr. Aydınyılmaz, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kalp sağlığıyla ilgili önemli bilgiler olması rağmen hem ülke hem de dünyada kalp ve kalp damar hastalıkları kaynaklı ölümlerin liste başında geldiğini söyledi.

'YÜZDE 80 ÖNLENEBİLİR'

Her yıl ülkede yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini, bunların bazılarının kalp krizinin akut ve kronik dönem komplikasyonları sebebiyle kaybedildiğini anlatan Aydınyılmaz, bu kadar sık görülen ve ölüme de sebep olan bu hastalık grubunun yaklaşık yüzde 80'nin engellenebilir risk faktörlerine bağlı olduğunu belirtti.

'HER SENE 17 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR'

Aydınyılmaz, hipertansiyon, diyabet, obezite, fiziksel aktivitesiz yaşam tarzı, stres ve hava kirliliği gibi risk faktörlerinin de eşlik etmesiyle kalp sağlığı açısından daha olumsuz bir profil sergilendiğini ifade ederek, "Bu risk faktörlerinden birine sahip vatandaşların en azından senede bir defa kardiyolojik muayeneye gelmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her sene yaklaşık ülkemizde 300 bin, dünyada 17 milyon insan kalp krizi geçirmekte ve bu insanların bir kısmını kaybetmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA