Prostat Kanseri Ameliyatında Bir İlk, Kullanılan Yöntem Sonuç Verdi

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Ali Akkoç ve ekibi, Alanya’da bir ilke imza attı. Ekip, başarıyla kapalı prostat kanseri ameliyatını gerçekleştirdi.

Prostat Kanseri Ameliyatında Bir İlk, Kullanılan Yöntem Sonuç Verdi

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Üroloji Kliniği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Akkoç ve ekibi, Alanya’da bir ilke imza atarak kapalı prostat kanseri ameliyatını (Laparoskopik Radikal Prostatektomi) gerçekleştirdi.

Alanya’da yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Karataş’a prostat kanseri tanısı konulmasının ardından hekimi Doç. Dr. Ali Akkoç tarafından laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı önerildi. Hastanın da onayı alındıktan sonra Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Avşar ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Topçuoğlu’nun da katıldığı operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

'BİRÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR'

Ameliyat sonrası, hastanın 4’üncü gününde taburcu edildiğini belirten Doç. Dr. Akkoç, "Laparoskopik cerrahi, açık cerrahiye kıyasla hastalara önemli faydalar sunmaktadır. Daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski, daha hızlı iyileşme süreci ve minimal yara izleri ile kozmetik açıdan daha iyi sonuçlar bu yöntemin başlıca avantajlarıdır. Geleneksel açık radikal prostatektomi (açık prostat kanseri ameliyatı) yönteminde, göbek altından yaklaşık 15-20 cm’lik kesi yapılarak prostat bezine ulaşılırken, bu durum hastalar için daha fazla ağrı, daha uzun iyileşme süresi ve daha belirgin yara izine neden olabiliyor. Ayrıca, açık cerrahi sonrası enfeksiyon riski de daha yüksek olabiliyor. Laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı ise karın bölgesine açılan 0,5-1 cm’lik 4-5 adet küçük delik aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu deliklerden içeri sokulan özel cerrahi aletler ve kamera sistemi sayesinde, prostat bezi minimal invaziv şekilde çıkarılabilirken, hastalara birçok avantaj sağlıyor" dedi.



Kaynak: İHA

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