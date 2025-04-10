Sinop’ta Bir İlk, Geriatri Doktoru Göreve Başladı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en yaşlı ili olan Sinop’ta Geriatri Uzmanı Dr. Zeynep Fetullahoğlu Durmuş göreve yerine gelerek hasta kabulüne başladı.
2013 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Uzm. Dr. Zeynep Fetullahoğlu Durmuş, 2018 yılında Ege Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı.
Dahiliyenin bir yan dalı olan geriatri alanında Sinop'ta görev yapan ilk doktor olma unvanına erişen Uzm. Dr. Zeynep Fetullahoğlu Durmuş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde hastaları muayene etmeye başladı.
Kaynak: İHA