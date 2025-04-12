Araştırma: Demans Hastalığını Tetikleyen 17 Risk Faktörü Tespit Edildi

Harvard Üniversitesi öncülüğünde yapılan bir araştırma, demans, felç ve yaşa bağlı depresyon gibi beyin rahatsızlıklarının gelişmesinde etkili olabilecek 17 önlenebilir risk faktörünü ortaya koydu. Mass General Brigham'dan bilim insanları, bu bulgulara ulaşmak için 37 farklı çalışmayı inceledi. Analizler, en az iki rahatsızlıkla bağlantılı olan ve yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilecek faktörlerin belirlenmesini sağladı.

RİSK FAKTÖRLERİ SIRALANDI

Araştırmada en dikkat çeken risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol, obezite, alkol kullanımı, işitme kaybı ve uyku problemleri yer aldı. Ayrıca, kişinin yaşam amacına sahip olup olmaması, fiziksel aktivite düzeyi ve stresle başa çıkma becerileri de beyin sağlığını doğrudan etkileyen unsurlar arasında sayıldı.

'BİRİNE YAKALANMAK RİSKİ ARTIRIYOR'

Çalışmanın başyazarı Dr. Jasper Senff, bu hastalıkların çoğu zaman birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı. Senff, “Bu rahatsızlıklardan birine yakalanmak, diğerlerinin de gelişme riskini artırıyor. Ortak risk faktörlerine odaklanarak, aynı anda birden fazla hastalığın görülme sıklığını azaltabiliriz.” dedi.

YÜKSEK TANSİYONA DİKKAT

En çok etkisi olan faktörlerin başında yüksek tansiyon ve ciddi böbrek hastalıkları geldi. Araştırmaya göre, yüksek tansiyon beyne giden kan akışını sınırlayarak hücre ölümüne yol açıyor ve bu da hem demansa hem felce neden olabiliyor. Benzer şekilde, böbrek yetmezliği de toksin birikimine neden olarak beyin hücrelerine zarar veriyor.

İŞİTME KAYBI BEYİN SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Araştırmada ayrıca, daha az dikkat çeken ama önemli etkileri olan unsurlar da yer aldı. Hayatının anlamlı olduğunu düşünen ve bu duyguyla yaşayan bireylerde beyin hücrelerinin daha dayanıklı olduğu belirlendi. İşitme kaybının ise sosyal izolasyon ve stres yoluyla beyin sağlığını olumsuz etkilediği belirtildi. Kronik ağrının ise depresyonla doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.

YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Sanjula Singh, bireylerin yaşam tarzlarında yapacakları değişikliklerin bu rahatsızlıkların önlenmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Bununla birlikte, araştırmanın yalnızca mevcut veriler üzerinden yapıldığı ve bazı risk faktörlerinin gözden kaçırılmış olabileceği de bilim insanları tarafından dile getirildi.