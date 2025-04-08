Panik Atak mı, Kalp Krizi mi? Fark Nasıl Anlaşılır?

Panik atak ve kalp krizi bazen aynı gibi hissedilebilir. İkisi de göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilerle başlar. Bu yüzden çoğu kişi hangisiyle karşı karşıya olduğunu anlamakta zorlanır. Ancak bu iki durum birbirinden çok farklıdır. Doğru bilgiye sahip olmak hem korkuyu azaltır hem de hayat kurtarabilir.

Unutmayın: Eğer kalp krizi geçiriyorsanız, bu sırada panik de yaşayabilirsiniz. Bu da durumu daha karışık hale getirir. Emin değilseniz, her zaman 112’yi aramak en güvenli yol.

BELİRTİLER NELER?

Panik atak belirtileri:

Ani ve keskin göğüs ağrısı

Ellerde ve kollarda karıncalanma

Nefes almakta zorluk

Kalp çarpıntısı

Terleme

Titreme ya da sarsılma hissi

Panik atak birkaç dakikada başlar ve genellikle kısa sürede geçer. Hayatınızı tehdit etmez ama çok korkutucu olabilir.

Kalp krizi belirtileri:

Göğüste baskı, ağırlık ya da sıkışma hissi

Nefes darlığı

Bulantı ya da kusma

Soğuk ter dökme

Ağrının kola, çeneye ya da sırta yayılması

Kalp krizi acil bir durumdur ve zaman geçtikçe kötüleşir.

NASIL AYIRT EDEBİLİRİZ?

Belirti Panik Atak Kalp Krizi Ağrı şekli Keskin, batıcı Baskı, sıkışma ve soğuk terleme Ağrı yayılması Genelde tek noktada Kola, çene, sırt gibi bölgelere yayılır Başlama nedeni Ani, sebepsiz Çoğunlukla aşırı yorgunluk, stres ve soğuk hava Süre 5-10 dakika Daha uzun sürer ve gittikçe kötüleşir

PANİK ATAK KALP KRİZİNE YOL AÇAR MI?

Hayır, panik atak doğrudan kalp krizine neden olmaz. Ancak uzun süreli stres ve kaygı kalp sağlığına zarar verebilir. Bu yüzden hem kalp hem ruh sağlığı için stresle başa çıkmak önemli.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Aşağıdaki durumlarda zaman kaybetmeden acil servise başvurun:

Göğüste şiddetli, baskı yapan ve ani ağrı varsa (soğuk, stres ya da egzersizle başlayan)

Ağrı 2-3 dakikadan fazla sürüyorsa

Ağrı kola, çeneye veya sırta yayılıyorsa

Ailede erken yaşta kalp krizi öyküsü varsa

Özellikle kadınlarda kalp krizi belirtileri daha farklı olabilir ve panik atakla karıştırılabilir. Bu yüzden tanı için EKG gibi testler şart.

SONUÇ

Panik atak korkutucu olabilir ama ölümcül değildir. Tedaviyle kontrol altına alınabilir. Kalp krizi ise acil ve tehlikeli bir durum. Belirtiler varsa hemen yardım çağırmak ve 112’yi aramak gerekir.

Her ikisinde de erken müdahale çok önemli. Belirtileri öğrenmek, doğru karar vermenizi sağlar ve hayat kurtarabilir.

Sağlıklı günler dilerim.