Uzmanından Uyarılar: Gençlerin Yeni Korkusu 'Fomo'

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki gençler ve çocuklar, dünya ortalamasının üzerinde sosyal medya kullanıyor. Bu durumun, özellikle FOMO (gelişmeleri kaçırma korkusu) ve özgüven sorunlarını artırdığını belirten Psikolog Aslı Orman, ailelerin bu konuda çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiğini söylüyor. Orman, “Gelişmeleri kaçırma korkusu (FOMO), öğrencilerde çevrim içi olamadıkları dönemde ciddi derecede kaygıya sebep olabiliyor. Aileler bu konuda dikkat ederek çocuğunun okuluyla ortak hareket etmeli” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 3 SAATİ AŞIYOR

Uğur Okulları PDR Müdürü Orman, sosyal medya kullanım süresinin küresel ortalama olan 2 saat 24 dakikanın üstünde olduğunu, Türkiye’de 18-24 yaş grubunun 3 saati aştığını vurguladı. Orman, sosyal medyanın bazı faydaları olsa da gençlerin dijital ortama bağımlı hale gelerek fiziksel sosyal ortamlarda zorluk yaşadıklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençler sosyal medyada, sosyal ağlar üzerinden hobileri ve alışkanlıkları üzerine birçok platformda ilgili kişilerle etkileşime geçip verimli bir süreç geçirebiliyorlar. Fakat tabii ki bunun olumsuz yansımaları var. Öğrencilerimiz bunları yaparken dijital dünyaya çok fazla alışıp fiziki ortamda sosyalleşme problemi yaşayabiliyorlar.”

ÖZGÜVEN SORUNU YARATIYOR

Sosyal medya platformlarında karşılaşılan dışlanma hissi ve kıyaslama duygusunun, öğrencilerde kaygı bozukluğu ve özgüven sorunlarına yol açtığını belirten Orman, “Mesela öğrenciler, arkadaşları tarafından davet edilmediği bir ortamı sosyal medya üzerinden gördüklerinde sürekli çevrim içi olarak onları kontrol ediyor. ‘Acaba ben yokken neler yapıyorlar, ne durumla karşılaşıyorlar' diye merak ediyorlar. Dolayısıyla fiziki ortamda dışlanma oluyor. Bu da öğrencilerimizin kaygı bozukluğuna, özgüven gelişimlerinde zedelenmeye neden olabiliyor” dedi. Ailelere de çağrıda bulunan Orman, yasak yerine sınır koymanın daha etkili olduğunu ifade ederek “Dijital dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden teknoloji kullanımını yasaklayın diyemem. Ancak belirli sınırlamalar getirebilirler…” önerisinde bulundu.

'YAŞ SINIRINA DİKKAT EDİN'

Orman, ailelerin çocukların sosyal medya kullanımına yaşa uygun şekilde sınır getirmesi gerektiğini hatırlatırken, uygulama yaş sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı. Sosyal medyanın doğru kullanıldığında özgüveni geliştirebileceğini belirten Orman, olumsuz yorumların ise gençleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi. “Sosyal medya kullanımında aile ile okul iş birliğinde bulunmalı” diyen Orman, bazı okullarda öğrencilere teknoloji sözleşmeleri uygulandığını ve bunun öğrencinin kendi sorumluluğunu geliştirmesi açısından faydalı olduğunu belirtti. Son olarak “Bu kaygı süreci de arkadaş ilişkilerinin zedelenmesine ve toplum içerisindeki var olmalarında özgüven problemine sebep olabiliyor” diyerek, sosyal medya kullanımında sağlıklı sınırlar koymanın önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA