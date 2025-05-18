Eksik Dişi Olanlar Dikkat! Ağızdaki Sessiz Tehlike… Bir Değil İki Hastalığı Beraberinde Getiriyor

Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, diş sağlığına ilişkin bilinmeyen kritik noktalara dikkat çekti. Hastaların hafife aldığı diş eksikliğine karşı uyaran Özkan, ‘Dişiniz eksikse dikkat! Kulak çınlaması ya da vertigo sizi bekliyor olabilir’ dedi.

YÜZDE 40’INDA VERTİGO VAR

Çene eklem bozukluğu (TME) olan kişilerin yaklaşık yüzde 40'nın vertigo yaşadığını belirten Özkan şöyle uyardı: Ağızdaki bir diş eksikliği, baş dönmesi ve denge kaybına nasıl sebep oluyor? İşte TME bozukluğu, diş eksikliği ve vertigo arasındaki şaşırtıcı bağlantısı. Diş eksikliği, çiğneme kuvvetinin çenede dengesiz dağılmasına neden olarak çene ekleminde aşırı yüklenme, çene eklem kıkırdak aşınması ve çene eklem iltihaplanma sürecini başlatıyor. Çene eklemiyle iç kulağın anatomik yakınlığı sebebiyle iç kulak yolundaki kulak vestibüler sinir sistemine hasar veriyor.

KULAK ÇINLAMASI, DENGE KAYBI…

Bu süreç, diş eksikliğine bağlı diş çene kapanış bozukluğuna (maloklüzyon) ilaveten çene kas spazmının oluşması Kulak çınlaması ve Vertigo hastalığına yol açmaktadır. Sonuç? Kulak çınlaması, baş dönmesi ve kontrol edilemeyen denge kaybı.

'ANORMAL YÜK BİNDİRİYOR'

Özellikle arka dişlerin eksikliğinin çiğneme sistemindeki kuvvet dağılımını bozarak çene eklemine anormal yük bindirdiğini ifade eden Özkan bu durumun çene eklem kıkırdağında aşınma, bağ dokularda gerilme ve zamanla karşılıklı dişlerin kapanış bozukluğuna yol açtığını belirtti.

ZİNCİRLEME KAZA SÜRECİ BAŞLATIR

Özkan ‘Yanlış kapanış ise çiğneme kaslarında kronik spazmlara, çene eklem çevresinde iltihaplanmaya ve iç kulağa yakın bölgedeki vestibüler sinirlerin sıkışmasına neden olur. Diş eksikliği, çene ekleminde adeta bir ‘zincirleme kaza’ başlatır. Önce mekanik stres çene eklem yüzeyini ve kıkırdağını aşındırır, ardından iltihaplanma süreci başlar. İltihap, iç kulakla komşu olan bu bölgede ödem yaparak denge sinyallerinin beyne yanlış gitmesine neden olur. Bu da vertigo ve kulak çınlamasıyla sonuçlanır’ dedi.

6 KRİTİK BELİRTİ

Özkan, eksik diş kaybının yol açacağı sağlık sorunlarına ilişkin şunları söyledi:

Çene eklem kıkırdak aşınması: Çene eklem diskinde deformasyon ve kıkırdak kaybı gelişir. Çene ekleminde İltihaplanma: Çene ekleminde aşınan dokular enflamasyonu tetikler; şişlik, ağrı ve kas spazmları ortaya çıkar. Vestibüler sistemin etkilenmesi: Çene eklemindeki iltihap, iç kulaktaki sıvı dengesini ve sinir iletimini bozarak vertigoya yol açar. Çene eklem kaynaklı vertigonun 6 kritik belirtisi ortaya çıkar. Bunlarda Çene hareketiyle şiddetlenen baş dönmesi, kulak çınlaması veya uğultu hissi, çene ekleminde tıklama sesi, takırtı ve ağrı, sabahları çene eklem tutukluğu, yüzde ve şakaklarda zonklayıcı ağrı, ani denge kaybı ve mide bulantısı.

Kaynak: İHA