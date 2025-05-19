Romanya'nın Yeni Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan Oldu

Romanya’da 4 Mayıs’ta yapılan ilk turda hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması nedeniyle halk dün yeniden sandık başına gitti. İkinci turda, merkez partilerin desteğini alan bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) adayı George Simion yarıştı.

Romanya Merkez Seçim Bürosu'nun (BEC) açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Dan, oyların yüzde 54,3’ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Simion ise yüzde 45,7 oyda kaldı. Dan’ın zaferi, başkent Bükreş’te ve birçok büyük şehirde kutlamalarla karşılandı.

Kaynak: DHA