Romanya'nın Yeni Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan Oldu

Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu bağımsız aday Nicuşor Dan kazandı. Dan, oyların yüzde 54,3’ünü alarak aşırı sağcı rakibi George Simion’u geride bıraktı. Seçimin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50’yi geçememişti.

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Romanya'nın Yeni Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan Oldu

Romanya’da 4 Mayıs’ta yapılan ilk turda hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması nedeniyle halk dün yeniden sandık başına gitti. İkinci turda, merkez partilerin desteğini alan bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) adayı George Simion yarıştı.

Romanya Merkez Seçim Bürosu'nun (BEC) açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Dan, oyların yüzde 54,3’ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Simion ise yüzde 45,7 oyda kaldı. Dan’ın zaferi, başkent Bükreş’te ve birçok büyük şehirde kutlamalarla karşılandı.

Kaynak: DHA

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