Nijerya'da Tekne Battı! 37 Ölü

Nijerya'nın Kwara eyaletinde, pazardan dönenleri taşıyan yolcu teknesinin batması sonucu en az 37 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu teknede onlarca kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nijerya'da Tekne Battı! 37 Ölü

Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen tekne faciası ülkeyi yasa boğdu. Pazardan dönen yolcuları taşıyan tekne, eyaletin Gajibo bölgesindeki nehirde henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

37 KİŞİ ÖLDÜ

İlk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayboldu. Yetkililer, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu ve kayıpların sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı. Bölgede yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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