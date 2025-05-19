Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tura Kaldı

Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle süreç ikinci tura taşındı. Devlet Seçim Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre, oyların yüzde 95,2’si sayıldı ve Vatandaş Platformu Partisi’nin adayı Rafal Trzaskowski yüzde 31,2, Hukuk ve Adalet Partisi’nin adayı Karol Nawrocki ise yüzde 29,7 oy aldı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Toplamda 13 adayın yarıştığı seçimlerde yaklaşık 29 milyon seçmenden yüzde 66,8’i sandık başına gitti. İkinci turda Trzaskowski ve Nawrocki, 1 Haziran Pazar günü yeniden seçmen karşısına çıkacak. Anayasaya göre Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir yapılıyor ve bir kişi en fazla iki kez bu göreve seçilebiliyor.

Kaynak: İHA