18 Ayda Takipçi Rekoru Kırmıştı... 15 Milyon Abonesine Veda Etti

Outdoor Boys isimli YouTube kanalının kurucusu Luke Nichols, yaklaşık 15 milyon abonesine yayınladığı beş dakikalık “Goodbye” (Elveda) adlı videoyla duygusal bir veda mesajı iletti. 2015’te kurduğu kanal sayesinde dünya genelinde büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Nichols, özellikle son 18 ayda kazandığı 12 milyon yeni abonenin ve 6.8 milyar görüntülemenin hayatında önemli değişimlere neden olduğunu belirtti.

'ŞÖHRET BUNALTICI HALE GELDİ'

Üç çocuk babası olan Nichols, şöhretin getirdiği yoğun ilginin zamanla bunaltıcı hale geldiğini ve aile hayatını olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Hayranların benimle iletişime geçmeye çalışması, fotoğraf çektirmek istemesi ya da halka açık yerlerde benimle konuşmak istemesi zaman zaman gerçekten bunaltıcı olabiliyor” dedi. Bu noktada “kontrolden çıkmadan durmak gerektiğini” söyleyen Nichols, şöhret baskısının yanı sıra ailesine ve özellikle “Outdoor Tom” isimli kanalında içerik üreten büyük oğluna daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.

'BAŞKALARINA YARDIM EDECEĞİM'

Ayrıca Nichols, artık sadece kendi projelerine değil, başkalarına yardım etmeye odaklanma zamanı geldiğini belirterek, “Yıllardır kendi işimi ve ailemi büyütmeye odaklandım. Artık biraz geri çekilip başkalarına yardım etmeye odaklanmanın zamanı geldi” dedi. Henüz tamamlamadığı bazı ekstrem kamp projelerini ise yıl sonunda tek seferde paylaşabileceğini açıkladı.

Nichols’un bu kararı, içerik üreticiliği sektöründe benzer zorluklar yaşayan fenomenlerden büyük destek gördü. Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı MrBeast, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Nichols’un kararını takdirle karşıladığını belirterek, “Ne istediğini bilip ona sadık kalması takdire şayan. İnsanlar, sürekli ilgi odağı olmanın ve kamusal alanda fotoğraf çektirmenin ne kadar yorucu olabileceğini fark etmiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi