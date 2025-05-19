Putin ve Trump'ın Telefon Görüşmesi Yapacağı Saat Belli Oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

GÖRÜŞME SAATİ BELLİ OLDU

Peskov’un verdiği bilgiye göre, liderler Moskova saatiyle 17.00’de telefonda bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri ise İstanbul’da gerçekleşen temasların sonuçları olacak.

Kremlin, görüşmenin detaylarına ilişkin başka bilgi paylaşmadı ancak diyaloğun, iki ülke arasındaki mevcut diplomatik temasların devamı niteliğinde olacağı belirtiliyor.

Kaynak: DHA