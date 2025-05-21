Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı, 1 Ölü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı, 1 Ölü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. 26 yaşındaki M.S. hayatını kaybetti.

Saat 15.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda iş yerine giren 2 şüpheliden 1'i tabancayla M.S.'ye ateş açtı. M.S. yere yığılırken, saldırgan yanındaki arkadaşıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.S. ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.S. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.S.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Polis, kaçan şüphelilerin A.O. ve M.A. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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