YTB Başkanı Abdullah Eren, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Çernışov ile Görüştü

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Bakanı Çernışov ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir otelde bir araya geldi.Eren, görüşmede YTB'nin faaliyetlerini anlattı, Ukrayna'ya yönelik çalışmaların altını çizdi.

Diasporalar arası işbirliğinin önemine dikkati çeken Eren, "Dost ülkelerle diaspora deneyimlerimizi paylaşarak, uluslararası işbirliğimizi bu alanda derinleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Çernışov da görüşmeden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, desteklerinden dolayı YTB'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA