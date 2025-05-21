Sancaktepe'de İnşaat Alanında Göçük! 3 İşçi Hastanelik Oldu

İstanbul Sancaktepe’de temel kazısı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Toprak kayması sonucu meydana gelen felakette 3 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında toprak altından çıkarılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Sancaktepe'de Yunusemre Mahallesi Sabır Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında yürekler ağza geldi. Saat 15.30 sıralarında temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Alanda çalışan 3 işçi kısmen toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı sonrasında göçük alanına itfaiye, zabıta, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİNİN DURUMU İYİ

Göçük altında kalan 3 işçinin kurtarıldığı öğrenilirken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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