Sancaktepe'de İnşaat Alanında Göçük! 3 İşçi Hastanelik Oldu
İstanbul Sancaktepe’de temel kazısı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Toprak kayması sonucu meydana gelen felakette 3 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında toprak altından çıkarılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sancaktepe'de Yunusemre Mahallesi Sabır Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında yürekler ağza geldi. Saat 15.30 sıralarında temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Alanda çalışan 3 işçi kısmen toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı sonrasında göçük alanına itfaiye, zabıta, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 İŞÇİNİN DURUMU İYİ
Göçük altında kalan 3 işçinin kurtarıldığı öğrenilirken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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