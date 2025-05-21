İYİ Parti'de WhatsApp Mesajı Krizi: Hasan Toktaş Hakkında İnceleme Başlatıldı

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, sosyal medyada yayılan bir WhatsApp mesajı ile gündem oldu. İddiaya göre, Toktaş, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını, parti içi bir WhatsApp grubunda “Sana alacam bunu kral” sözleriyle paylaştı.

'SAHTECİLİK İZLERİ VAR'

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Toktaş, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söz konusu görüntünün yalan ve iftira olduğunu belirten Toktaş, "Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmece ve ifadeler bana ait değildir" ifadelerini kullandı. Toktaş, fotoğrafta dijital sahtecilik izleri bulunduğunu ve bu nedenle daha ayrıntılı teknik inceleme yapılması için talepte bulunduğunu belirtti. Ayrıca, hukuki süreç başlatacağını ve bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Toktaş, açıklamasında şunları kaydetti: “İlgili fotoğrafla ilgili yapılan ön tespitlerde dijital sahtecilik izleri bulunmuştur. Bu yüzden daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulundum. Süreci yasal zeminde sonuna kadar takip edeceğim. Milletvekilimiz Sayın Asu Kaya’nın adının bu kumpasta geçmesinden duyduğum üzüntüyü de özellikle vurgulamak isterim. İftiracılar şundan emin olsun ki; Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim. Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir.”

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konunun hassasiyetine dikkat çeken Dervişoğlu, bu konuda inceleme yapılması ve hukuki sürecin takip edilmesi için İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun’u görevlendirdi. Dervişoğlu ayrıca, partinin Teşkilat Başkanlığı görevini geçici olarak üstleneceğini duyurdu.

Dervişoğlu şunları söyledi:

"Bugün sosyal medya ve basında, Teşkilat Başkanımız Sayın Hasan Toktaş’a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı paylaşılmış ve haberleştirilmiştir. Kıymetli bir Milletvekilimizin, Sayın Asu Kaya’nın da adının geçtiği iddia edilen mesajla ilgili olarak, Sayın Hasan Toktaş’ın yaptığı açıklama nazarımda muteberdir. Ancak hem konunun, hem de bu konulardaki hassasiyetimizin bir gereği olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun’u hukuki süreci takip, inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum.

İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim. Aziz milletimizin bilgisine sunarım."

Kaynak: Haber Merkezi