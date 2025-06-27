Oscar’lı Yıldıza Kötü Sürpriz: Los Angeles'taki Evi Soyuldu

Brad Pitt’in Los Angeles’taki evi gece saatlerinde üç kişi tarafından soyuldu. Oyuncunun yeni filmi için Londra’da bulunduğu sırada gerçekleşen olayda hırsızlar evden eşyalarla kaçtı. Çalınanlara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Oscar’lı Yıldıza Kötü Sürpriz: Los Angeles'taki Evi Soyuldu
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Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt’in Los Angeles’taki evi hırsızlar tarafından hedef alındı. ABD medyası, Pitt’in evinin çarşamba gecesi üç şüpheli tarafından soyulduğunu ve eşyaların yağmalandığını bildirdi. Olay sırasında Pitt’in İngiltere’de bulunduğu ve yeni filmi F1’in Londra galasına katıldığı belirtildi.

3 KİŞİ EVİ SOYDU

Los Angeles’ın Los Feliz bölgesindeki lüks evin, Pitt tarafından 2023 yılında satın alındığı öğrenildi. Polis yetkilileri, evin ünlü aktöre ait olduğunu doğrudan doğrulamasa da adresin Pitt’in mülküyle eşleştiğini ifade etti. Şüphelilerin eve ön pencereden girerek hırsızlık yaptığı aktarıldı. Evdeki eşyaların ne olduğu ya da hangi miktarda kayıp yaşandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis, üç kişinin olay yerinden çaldıklarıyla birlikte kaçtığını bildirdi. Soruşturma devam ederken henüz gözaltı yapılmadığı bildirildi.

OLAY SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ

Brad Pitt’in olay sırasında evde olmadığı ve yeni filmi F1’in galası için haftanın başında İngiltere’ye gittiği belirtildi. Ünlü oyuncuya galada Tom Cruise ve Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton da eşlik etti. Galanın, Pitt’in yapımcılığını üstlendiği projeler arasında yer aldığı öğrenildi.

Hollywood’un gözde yıldızlarından biri olan Pitt’in adı, geçtiğimiz ay da eski eşi Jennifer Aniston’ın evinin önünde yaşanan bir başka olayla gündeme gelmişti. Bir kişi, Aniston’ın evine aracını çarpmış, ardından takip ve vandalizm suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

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