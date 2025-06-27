Çok Konuşulan Çiftten Romantik Paylaşım... Arkas Çifti 3. Yıllarını Kutladı

Arkas Holding’in 80 yaşındaki patronu Lucien Arkas ile 38 yaşındaki eşi Merve Sakallı Arkas, üçüncü evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada paylaştıkları romantik mesajla kutladı. 42 yaş farkıyla sık sık gündeme gelen çift, 25 Haziran 2022’de İzmir Torbalı’daki Arkas Bağları’nda dünyaevine girmişti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Çok Konuşulan Çiftten Romantik Paylaşım... Arkas Çifti 3. Yıllarını Kutladı
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İzmir merkezli Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas (80) ile Monreve Group’un kurucusu Merve Sakallı Arkas (38), evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı. Evlendikleri günden bu yana aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulan çift, yıl dönümü vesilesiyle "Nice senelerimiz olsun aşkım, geçireceğimiz daha nice mutlu yıllara" notuyla bir fotoğraf paylaşarak takipçilerinden tebrik mesajları aldı.

Çok Konuşulan Çiftten Romantik Paylaşım... Arkas Çifti 3. Yıllarını Kutladı - Resim : 1

ARKAS'IN DÖRDÜNCÜ, SAKALLI'NIN İKİNCİ EVLİLİĞİ

Tanınmış iş insanı Lucien Arkas, daha önce üç evlilik yapmış; bu birlikteliklerden dört çocuk sahibi olmuştu. Merve Sakallı Arkas ise daha önce bir evlilik yapmıştı. Merve Arkas, Alaçatı’daki butik otel yatırımlarıyla bilinen Monreve Group’un yönetim kurulu başkanı ve bir çocuk annesi.

Çift, İzmir Torbalı’daki üzüm bağlarında düzenlenen görkemli bir törenle 25 Haziran 2022’de nikâh masasına oturmuştu. O günden bu yana hem Arkas Holding’in tarım‑gastronomi yatırımlarında birlikte çalışıyor hem de sosyal sorumluluk projelerinde ortak imza atıyor.

Çok Konuşulan Çiftten Romantik Paylaşım... Arkas Çifti 3. Yıllarını Kutladı - Resim : 2

42 YAŞ FARKI VAR

Aralarındaki 42 yıllık yaş farkı nedeniyle ilişki ilk günden beri magazin gündemini zaman zaman meşgul ediyor. Çiftin yıl dönümü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı; takipçileri “mutluluklar” dilekleriyle yorum yağdırdı.

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