Gizem Karaca'dan Bebeğiyle İlk Kare!

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"Eve Düşen Yıldırım", "Emir'in Yolu" ve "Güzel Köylü" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, bir süredir ekranlardan uzak kalıp kariyerinde durgun bir dönem geçirirken, özel hayatında ise büyük bir mutluluk yaşıyor. Güzel oyuncu, 2017 yılında dünyaevine girdiği işletmeci Kemal Ekmekçi ile hayatını İzmir'de sürdürürken, birkaç ay önce bebek beklediklerini açıkladı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Gizem Karaca, bebeğini bir önceki gün sabaha karşı 04.00 sıralarında dünyaya getirdi. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, normal doğumla dünyaya getirdiği kızına "Leyla Yaz" adını verdiklerini açıkladı. Kemal Ekmekçi ile Gizem Karaca, ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşarken, sosyal medyadan tebrikleri kabul etti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Gizem Karaca'nın bebeğini uzun süre kameralardan sakınacak annelerden olup olmayacağı merakla beklenirken, ünlü oyuncudan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Karaca, doğum yaptığı ve bebeğini kucağına aldığı anlara ait bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

GİZEM KARACA'NIN YENİ YAŞANTISI

Geçtiğimiz yıllarda eşi Kemal Ekmekçi'nin ve kendisinin memleketi olan İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, orada doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladı. Kendisine ait bir evi ve bahçesinden oluşan doğal bir yaşam alanı olan ünlü oyuncu, tamamen organik bir hayat yaşıyor. Bahçesinde sebze ve meyvelerini kendisi ekip biçen, doğal ürünlerle yaşayan Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz'ı da orada büyüteceğini açıkladı.