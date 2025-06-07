Anne Olmaya Hazırlanan Gizem Karaca’dan Karnı Burnunda Pozlar: Geri Sayım Günleri

Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Gizem Karaca, hamileliğinin son günlerine ait kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Karaca paylaşımına, "Burada kalsın, geri sayım günleri. İyi kim" notunu düştü" notunu düştü.

Esma Karayel Esma Karayel
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Anne Olmaya Hazırlanan Gizem Karaca’dan Karnı Burnunda Pozlar: Geri Sayım Günleri
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Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi birçok sevilen projede yer alan başarılı oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti.

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çift, şimdi ise bambaşka bir heyecan yaşıyor. Ünlü çift ilk kez anne ve baba olmak için gün sayıyor.

Anne Olmaya Hazırlanan Gizem Karaca’dan Karnı Burnunda Pozlar: Geri Sayım Günleri - Resim : 1

'GERİ SAYIM GÜNLERİ...'

Kız bebek bekleyen Gizem Karaca, doğum için gün sayarken, büyüyen heyecanını sosyal medyada takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor. Eşiyle birlikte karnı burnunda pozlarını paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, paylaşımlarına, "Burada kalsın, geri sayım günleri. İyi kim" notunu düştü

Anne Olmaya Hazırlanan Gizem Karaca’dan Karnı Burnunda Pozlar: Geri Sayım Günleri - Resim : 2

KIZ ÇOCUKLARI OLACAK

Doğumun İzmir’de gerçekleşeceğini daha önce açıklayan Karaca, kız çocuğu bekliyor.

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