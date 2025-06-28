Film Gibi Kovalamaca! 45 Bin Lira Ceza Kesildi
Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı. R.K. adlı şahsa 45 bin 346 TL para cezası kesildi. Otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Çorum’un Eşref Hoca Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında, R.K. yönetimindeki 19 KA 719 plakalı araç 'dur' ihtarına rağmen hızla uzaklaştı. Bunun üzerine polis ekipleri kaçan aracı takip etti. Kovalamaca sırasında Samsun yolu istikametinde çok sayıda noktada önlem alan ekipler, aracı kısa sürede durdurdu.
45 BİN LİRA CEZA
Yakalanan sürücü R.K.'nin yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlendi. Araçta yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından toplam 45 bin 346 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün trafik kurallarına aykırı davranışları dolayısıyla hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaçış sırasında herhangi bir kazanın yaşanmamış olması olası bir faciayı önlerken, otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülerek trafikten men edildi.
Kaynak: İHA