Ucuz Tatil Masalı Bitti: Yabancı Turist de 'Pahalı' Diyor... Fiyatlar Dubai'yle Yarışıyor

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Türkiye’nin “bacasız sanayisi” turizm, 2025 sezonuna zayıf başladı. Otel dolulukları geçmiş yılların gerisinde seyrederken artan girdi maliyetleri, konaklama ücretlerini yabancı ziyaretçi için bile el yakar seviyeye çıkardı. Dört kişilik bir ailenin Antalya veya Bodrum’da beş gecelik paketi 150 bin TL’ye dayanıyor; aynı tatile Yunanistan’da 100 bin, Mısır’da 80 bin TL’ye erişmek mümkün.

FİYAT AVANTAJINI KAYBETTİ

Sektör temsilcileri, “Türkiye, turizmde fiyat avantajını kaybetmiş bir destinasyon hâline geldi” görüşünde birleşiyor. TÜRSAB İzmir Başkanı Kıvanç Meriç, maliyet ile satış fiyatı arasındaki makasın kârlılığı erittiğini; yabancı turistin de rotasını başka ülkelere çevirmeye başladığını söylüyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise kaliteyi koruyarak fiyatların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

'DÖVİZ KURU AVANTAJI YETERLİ DEĞİL'

Rakiplerin sunduğu “fiyat/performans” dengesi Türkiye’nin aleyhine gelişiyor. LMX Touristik Türkiye Koordinatörü Serdar Bayraktar, İspanya ve Yunanistan’da benzer bedelle daha yüksek hizmet standartlarının sunulduğunu dile getirerek, “Döviz kuru avantajı artık yabancı misafir için yeterli gelmiyor” diyor. Vergiler ve ithal girdilerdeki artış da otellerin maliyetini yukarı iterek tabloyu ağırlaştırıyor.

YABANCI TURİST SAYISI AZALDI

Resmî veriler de durumu doğruluyor. Yılın ilk beş ayında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,15 gerileyerek 17,8 milyonda kaldı; mayısta düşüş yüzde 1,8’i buldu. Rusya, Almanya ve İngiltere pazarlarında çift haneli kayıplar dikkat çekerken sektör gözünü temmuz‑ağustos‑eylül üçlüsüne çevirmiş durumda.

ÜCRETLER DUBAİ İLE YARIŞIYOR

Fiyat baskısının yalnızca konaklamayla sınırlı kalmaması ise endişeleri büyütüyor. Popüler tatil beldelerinde şezlongdan lahmacuna, hatta tuvalet girişine kadar yükselen tarifeler sosyal medyada gündeme oturuyor. Ücretler Dubai ile yarışırken hizmet kalitesindeki gerileme ve bazı eğlence mekanlarında ortaya çıkan olumsuz görüntüler nedeniyle turistlerin Türkiye tercihi zayıflıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi