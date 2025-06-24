Bodrum'da Tartışmalı Sezon Başladı! 150 Liraya Satan da Var 1500 Liraya Satan da

SAHİLDE FİYATLAR DEĞİŞKEN

Yalıkavak gibi sahil bölgelerinde fiyatların daha da yüksek olduğuna dikkat çekilirken, merkezdeki fiyatların görece daha makul olduğu gözlemleniyor. Yalıkavak’ta hizmet veren bir plaj işletmesi ise lahmacunu 600 TL’den sattıklarını belirtti. Giriş ücreti alınmadığını vurgulayan işletme, ancak kişi başı minimum 3.500 TL’lik harcama limiti uygulandığını açıkladı.