Bodrum'da Tartışmalı Sezon Başladı! 150 Liraya Satan da Var 1500 Liraya Satan da
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Bodrum’daki turizm hareketliliği artarken, her yıl olduğu gibi bu yıl da lahmacun fiyatları yeniden tartışma konusu oldu. Tatilcilerin ilgi gösterdiği popüler sahil ilçesinde lahmacun fiyatları 150 TL'den başlayıp 1.500 TL’ye kadar yükseliyor. Hem tüketiciler hem de bölge esnafı bu dengesiz fiyat politikalarından şikayetçi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum merkezde lahmacunu 150 TL’den satan bir işletme sahibi, fahiş fiyatlara göndermede bulunarak, “Muhtemelen içine altın koyuyorlar, başka açıklaması yok” ifadelerini kullandı. Bazı işletmelerin menüsünde ise lahmacun fiyatlarının 950 TL olduğu görülürken, servis ücretinin de %15 olarak uygulandığı belirtildi.
“LAHMACUNU 1.500 LİRAYA SATMIYORUM” DİYEN DE VAR
Bölgedeki bir başka esnaf, porsiyon Adana kebabın fiyatının 500 TL olduğunu dile getirerek, “Lahmacun bizde 175 TL. Masanın toplam maliyeti 2 bin lirayı buluyor ama ben bir lahmacunu 1.500 liradan satmıyorum” dedi.
SAHİLDE FİYATLAR DEĞİŞKEN
Yalıkavak gibi sahil bölgelerinde fiyatların daha da yüksek olduğuna dikkat çekilirken, merkezdeki fiyatların görece daha makul olduğu gözlemleniyor. Yalıkavak’ta hizmet veren bir plaj işletmesi ise lahmacunu 600 TL’den sattıklarını belirtti. Giriş ücreti alınmadığını vurgulayan işletme, ancak kişi başı minimum 3.500 TL’lik harcama limiti uygulandığını açıkladı.
TURİSTLER VE YERLİLER TEPKİLİ
Lahmacun fiyatlarının bu denli artması hem yerli halkın hem de tatilcilerin tepkisini çekiyor. Tatilciler, Bodrum’un bazı noktalarında yemek yemenin neredeyse lüks haline geldiğini belirtirken, işletme sahipleri ise maliyetleri ve rekabeti gerekçe göstererek fiyatları savunmaya çalışıyor.
FİYAT UÇURUMU DEVAM EDİYOR
Bodrum’daki lahmacun fiyatları, ilçenin farklı bölgelerinde büyük farklılıklar gösteriyor. Merkezde 150-175 TL bandında satılan lahmacun, sahil ve lüks mekanlarda 600 TL’yi aşarken, bazı iddialara göre 1.500 TL’ye kadar ulaşıyor. Sektördeki bu uçurumun turizm sezonu boyunca gündemde kalması bekleniyor.