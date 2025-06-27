Derin Talu ile Ebo Yeniden Yan Yana! Paylaştığı Ekran Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Aralarının bozuk olduğu konuşulan Derin Talu ile Ebo yan yana geldi. Buzları erittikleri konuşulan ikiliden Derin Talu'nun paylaştığı bir ekran görüntüsü ise olay oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Derin Talu ile Ebo Yeniden Yan Yana! Paylaştığı Ekran Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı
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Eski haber spikeri Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları son yıllarda sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İkilinin büyük kızları Deren Talu oyunculuk ve modellik yaparak magazin gündemine gelirken, küçük kızları Derin Talu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve ilginç ifadelerle sık sık viral oluyor.

"Guys annem tatilde olduğu için matcha içemiyorum. So sad" ifadelerini kullandığı TikTok videosu ve "Şişman ve çirkin kızlarla arkadaş olmayın" şeklinde tepki çeken bir söylemde bulunduğu videosuyla sosyal medyayı sallayan 21 yaşındaki Derin Talu, son olarak yan yana geldiği bomba bir isimle yine çok konuşuldu.

Derin Talu ile Ebo Yeniden Yan Yana! Paylaştığı Ekran Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

'BENİ ENGELLEDİ' FOTOĞRAFI

"Ebo" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve rapçi İbrahim Tilaver ile daha önceden birlikte içerik ürettikleri ancak şu anda küs oldukları ve birbirlerinden hoşlanmadıklarını konuşulan Derin Talu, Ebo ile yan yana geldi. Popüler fenomenin kendisini sosyal medya hesabından engellediği öğrenilirken, ikilinin bir mekanda bir araya gelmesi "Demek ki barıştılar" yorumlarına yol açtı.

Derin Talu ile Ebo Yeniden Yan Yana! Paylaştığı Ekran Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 2

Derin Talu, Ebo'nun kendisini engellediğini gösteren bir ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından da yan yana oldukları kareyi yayımladı. İkilinin bu hamlesine sosyal medyadaki takipçilerden beğeni ve yorum yağarken, birçok kişi ikilinin yeniden beraber içerik üretip üretmeyeceğine dair konuşmaya başladı. Fakat ikil, bununla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı.

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