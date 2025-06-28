Konsere Bornozla Çıktı, Hayranlarını Şoke Etti! Sebebini Böyle Açıkladı: 'Saygısızlık Değil, Aksine...'

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“Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği “Laz Kızı” karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Alya, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Alaçatı’da sahne alan sanatçı, bu kez konserinden çok sahneye çıkış tarzıyla gündeme geldi.

ANLAYIŞ İSTEDİ

İddiaya göre Türk Hava Yolları’nın Alya’nın bavulunu İstanbul’da unutması üzerine sanatçı sahneye bornozla çıktı. Konser öncesi yaptığı açıklamada, "Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim." diyerek seyirciden anlayış istedi.

KIYAFETİNE YORUM YAĞDI

Alya, konserin başlangıcında bornozla sahne aldıktan sonra sahne arkasında kıyafet değiştirerek performansına devam etti. Ancak bu sıra dışı tercih, hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yankı buldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Prim yapmış”, “Hiç samimi gelmedi”, “Hiç başka kıyafet yok muydu?”, “Güzel tiyatro” gibi yorumlarla bu sahneye eleştiri getirdi. Bazı takipçileri ise Alya’ya destek vererek “Profesyonelliğiyle sahneyi kurtardı” ifadelerini kullandı.

Alya’dan yaşananlara dair henüz yeni bir açıklama gelmezken, bornozla başlayan konseri magazin dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.