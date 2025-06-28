İkinci Kez Dede Oldu: 'Küçük Hüsnü'ye Davul-Zurnalı Kutlama

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Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, bir kez daha dede olmanın sevincini yaşadı. Söz konusu doğum aile içinde de büyük bir coşkuyla karşılanırken, hastane önündeki davul-zurnalı kutlama görenleri şaşırttı.

Hüsnü Şenlendirici’nin eski eşi Nazire Şenlendirici de mutluluğunu gizleyemedi ve davul zurna eşliğinde göbek attı.

Hüsnü Şenlendirici’nin ikinci torununa Hüsnü isminin verilmesi dikkat çekti.

İLK TORUNUNUN ADI: SES SEMA

Hüsnü Şenlendirici’nin babası gibi klarnetçi olan oğlunun Peri Özdolgun Şenlendirici’en bir kızı olmuş ve Şenlendirici, ilk kez dede olmuştu.

Hüsnü Şenlendirici’nin ilk torununun adı Ses Sema olmuştu.

Ses Sema için düzenlenen 6 aylık kına gecesi düzenlenmiş ve ünlü şarkıcı Sibel Can da bu etkinlikte sahne alarak, şarkı söylemişti. Sibel Can Ses Sema için özel olarak ‘Kınalı Bebek’ şarkısını yorumlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi