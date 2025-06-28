Dilan Çiçek ve Sevgilisi Rafael Cemo'dan Romantik Tatil: Pozlarına Beğeni Yağdı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Deniz, sevgilisiyle tatile çıktı. Hydra Adası’ndan paylaştığı romantik kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Esma Karayel Esma Karayel
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Dilan Çiçek ve Sevgilisi Rafael Cemo'dan Romantik Tatil: Pozlarına Beğeni Yağdı
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Son dönemlerde estetik değişimleri ve cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu, güzelliği ve oyunculuğuyla olduğu kadar aşk hayatıyla da dikkat çekiyor.

ROMANTİK TATİL

Deniz, bir süredir yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşıyor. Çift, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Gittikleri adres ise Yunanistan’ın güneyinde yer alan Hydra Adası oldu.

Dilan Çiçek ve Sevgilisi Rafael Cemo'dan Romantik Tatil: Pozlarına Beğeni Yağdı - Resim : 1

BEĞENİ YAĞMURU

Romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile poz vermeyi ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun Hydra’dan yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İkilinin tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Deniz'in hayranları, oyuncunun doğal hali ve aşk dolu anlarına övgü dolu yorumlar yaptı. Çiftin uyumu da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

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