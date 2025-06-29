Arka Sokaklar’ın Çiçeği Burnunda Komiseri Yasemin Kay Allen Ayrılık Sonrası Meydan Okudu! Görenler Büyülendi

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Merhamet, Şeref Meselesi, 46 Yok Olan gibi projelerdeki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, son olarak Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.

Komiser Gökçe Kurt karakteriyle fenomen ekibin arasına katılan ünlü oyuncunun setteki ilk fotoğrafı büyük beğeni toplamıştı. Allen’in 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimi aldığı söylenmişti.

Sevgilisi FBI ajanı Erdal Kaya ile ilişkisini kısa süre önce noktalayan ünlü oyuncunun sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Ayrılığın ardından Allen’in leopar desenli kıyafetiyle verdiği pozlar, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar bu paylaşımları "Ayrılık sonrası meydan okuma" olarak yorumladı.