Arka Sokaklar’ın Çiçeği Burnunda Komiseri Yasemin Kay Allen Ayrılık Sonrası Meydan Okudu! Görenler Büyülendi

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil olan oyuncu Yasemin Kay Allen’in eski FBI Ajanı sevgilisi Erdal Kaya ile ayrılık sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Allen, eski sevgilisine meydan mı okudu?

Esma Karayel Esma Karayel
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Arka Sokaklar’ın Çiçeği Burnunda Komiseri Yasemin Kay Allen Ayrılık Sonrası Meydan Okudu! Görenler Büyülendi
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Merhamet, Şeref Meselesi, 46 Yok Olan gibi projelerdeki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, son olarak Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.

Arka Sokaklar’ın Çiçeği Burnunda Komiseri Yasemin Kay Allen Ayrılık Sonrası Meydan Okudu! Görenler Büyülendi - Resim : 1

Komiser Gökçe Kurt karakteriyle fenomen ekibin arasına katılan ünlü oyuncunun setteki ilk fotoğrafı büyük beğeni toplamıştı. Allen’in 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimi aldığı söylenmişti.

Arka Sokaklar’ın Çiçeği Burnunda Komiseri Yasemin Kay Allen Ayrılık Sonrası Meydan Okudu! Görenler Büyülendi - Resim : 2

Sevgilisi FBI ajanı Erdal Kaya ile ilişkisini kısa süre önce noktalayan ünlü oyuncunun sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Arka Sokaklar’ın Çiçeği Burnunda Komiseri Yasemin Kay Allen Ayrılık Sonrası Meydan Okudu! Görenler Büyülendi - Resim : 3

Ayrılığın ardından Allen’in leopar desenli kıyafetiyle verdiği pozlar, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar bu paylaşımları "Ayrılık sonrası meydan okuma" olarak yorumladı.

Arka Sokaklar’ın Çiçeği Burnunda Komiseri Yasemin Kay Allen Ayrılık Sonrası Meydan Okudu! Görenler Büyülendi - Resim : 4

Yasemin Kay Allen ile Eski FBI Ajanı Sevgilisi Erdal Kaya BarıştıYasemin Kay Allen ile Eski FBI Ajanı Sevgilisi Erdal Kaya BarıştıMagazin

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