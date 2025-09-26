Okan Buruk Yıkıldı! Galatasaray’a Maça Saatler Kala Kötü Haber

Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, bugün Alanyaspor’a konuk olacak. Gelen son dakika sakatlık haberi ise teknik direktör Okan Buruk’u yıktı. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina'nın ağrıları nedeniyle maça çıkması beklenmiyor.

Galatasaray, bu akşam saat 20.00’da Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi gelen sakatlık haberi Okan Buruk’un tüm planlarını altüst etti.
Kritik karşılaşma öncesi Ali Naci Küçük’ten Galatasaray için sürpriz bir iddia geldi. Taraftarlar adeta yıkıldı.

MAÇA SAATLER KALA GALATASARAY’A SAKATLIK ŞOKU

Mario Lemina’nın sakatlık durumuyla ilgili önemli detaylar aktaran Ali Naci Küçük, "Lemina, Frankfurt maçında karın ağrısı şikayetiyle oyundan çıkmıştı. Şimdi de bel ağrısı şikayeti var. Muhtemelen Alanyaspor maçında da oynamayacak” diyerek kötü haberi verdi.

OSIMHEN ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11’DE OLACAK MI?

Osimhen’in Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı konusunda da bilgi veren Küçük, "Osimhen, Liverpool maçına ilk 11'de başlayacak. Osimhen ülkesindeki yorumlardan, 'Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı' ithamlarından rahatsız oldu. Okan Hoca ile oturdular, Liverpool maçını hedef maç belirlediler” ifadelerini kullandı.

