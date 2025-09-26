Sadettin Saran Sorunlu Dalı Kökten Kesiyor! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Bitiyor: İşte Yerine Gelecek Yeni Hoca

Fenerbahçe’ye geldiği günden itibaren bir türlü başarılı olamayan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe’nin yeni Başkanı Sadettin Saran, sorunu kökten çözüyor. Sarı-lacivertli yönetimin Tedesco ile yolların ayrılacağı belirtilirken, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte Domenico Tedesco’nun yerine gelecek o isim…

Sadettin Saran Sorunlu Dalı Kökten Kesiyor! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Bitiyor: İşte Yerine Gelecek Yeni Hoca
Avrupa Ligi’nde Dinabo Zagreb maçında çıkardığı ilk 11’le eleştiri alan Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe macerası sona eriyor.

FENERBAHÇE’DE DOMENICO TEDESCO DÖNEMİ SONA ERİYOR

Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenmiş, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuştu. Alınan sonuçlar sonrası flaş bir iddia gündeme geldi. Sabah'taki habere göre Antalyaspor maçının ardından yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimi Tedesco ile yolları ayırmayı gündemine

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi bitiyor

AYKUT KOCAMAN GERİ GELİYOR

Haberin devamında Tedesco'dan sonra teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ın getirilmesinin planlandığı iddia edildi. Kocaman'ın yardımcılığını ise Volkan Demirel'in yapacağı ifade edildi.

Sadettin Saran, göreve gelmesinin ardından Volkan Demirel'le bir görüşme yapmıştı. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Aykut Kocaman, 2010-2013, 2017-2018 yılları arasında da teknik direktör olarak sarı lacivertli kulüpte görev almıştı.

Kaynak: Sabah

