Alanyaspor-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'ne ağır bir mağlubiyetle başlayan Galatasaray, rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Ligin 7. haftasında Corendon Alanyspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bugün saat 20.00'de rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Hakem Zorbay Küçük

Bu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi de Melih Aldemir olacak.

Müsabakada VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Anıl Usta ve AVAR 2'de de Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

Kaynak: İHA