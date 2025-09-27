Sadettin Saran Onu İstemişti... Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye Yanıt

Yeni başkan Sadettin Saran, Fenerbahçe'de için değişim hareketi başlattı. Tedesco ile yolları ayırma kararı alıp Aykut Kocaman'ı yeniden göreve getirmek istediği söylenen Saran'a Kocaman'ın vereceği yanıt da belli oldu.

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe'de Ali Koç, 21 Eylül'de seçimi kaybedip koltuğunu Sadettin Saran'a devretti. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde gelen peş peşe puan kayıpları sonrası ise yeni başkan Saran, değişim kararı aldı.

Futbol Direktörü Devin Özek ve Domenico Tedesco ile toplantı yapan Saran, kendisine sunulan raporlardan memnun olmadı. Yeni hoca arayışına giren Sadettin Saran ve kurmaylarının teknik direktörlük için liste başı adayı ise Aykut Kocaman oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kocaman'ın Samandıra'daki moralleri yerine getireceği ve özellikle Türk futbolcuların da performansını yukarı çekebileceği düşünülüyor.

Kocaman'ın ise yakın çevresine, "İhtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söylemiştim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı... Ben her zaman buradayım ve ömrümü verdiğim kulübe hizmete hazırım" dediği öne sürüldü.

Kaynak: Sabah

