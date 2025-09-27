Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankaragücü Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıkladı. Kulübün resmi duyurusunda, yönetim kurulu toplantısında alınan kararın ardından kongre tarihi ve yerinin kısa sürede açıklanacağı belirtildi. Yönetimden yapılan açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana şeffaf bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan kulüp yetkilileri, şu ifadelere yer verdi:

“MKE Ankaragücü’müzün bugünü, dünden daha iyi olsun diye insanüstü gayret gösterdik. Ancak özümüz olan MKE Kurumu’ndan, belediyelerden ve Ankara’dan kazanan iş insanlarından gerekli desteği göremedik. Buna rağmen verdiğimiz ‘Kulübümüzü yaşatacağız’ sözünü tuttuk. Borçları azalttık, kulübümüzü daha yönetilebilir bir hale getirdik ve güçlü bir Ankaragücü’nün temellerini attık.”

'KOLAYLIK SAĞLANACAK'

Kulübün önünün açılması için bu kararın alındığı belirtilirken, aday olacak herkese her türlü kolaylığın sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, “Görevde olduğumuz son ana kadar MKE Ankaragücü’ne hizmet etmeyi sürdüreceğiz” denildi. Delegelik kayıtlarının kongreye 7 gün kalana kadar devam edeceği, ardından delege alımının durdurularak listelerin hazırlanacağı bilgisi de paylaşıldı.

