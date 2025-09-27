Fenerbahçe Antalyaspor'a Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşılacacağı maç için antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından,Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül'de deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşan sarı-lacivertliler, Antalyaspor müsabakası öncesi ilk antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenmanda Dinamo Zagreb maçına ilk 11 başlayan, 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

