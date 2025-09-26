Okan Buruk’tan Liverpool Maçı Öncesi Çarpıcı Yorum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alanyaspor deplasmanında 1-0’lık skorla üç puan alan Galatasaray, sahadan istediği oyunu ortaya koyamadan ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk da maç sonrası yaptığı açıklamada hem galibiyet sevincini yaşayamadan soyunma odasına girdiklerini söyledi hem de Liverpool maçı öncesi çok daha hazır olmaları gerektiğini söyledi. Buruk'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti.

* Devre arasında Torreira baygınlık geçirdi. Sıcağın da etkisi oldu. Devre arasında Lemina ile değiştirdik. Kaan ve Yunus'un ağrıları devam etti. O yüzden onları kullanmadık. Yarın kontrolleri olacak. Onları oynatmak istemedik.

Okan Buruk, takımının Alanyaspor karşısındaki performansından memnun olmadığını vurguladı.

LİVERPOL YORUMU

Kazanmak önemli, buraları kazanarak geçmek önemli. Salı gününe daha diri bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok yüksek tempoda bir maç oynayacağız. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah tam kadro o maça çıkmak istiyorum. Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum.

* Üst üste oynamanın zorluklarından biri, bir sonraki maçı düşünüyorsunuz. Biz de bugün bunu yaşadık. Karşımızdaki takım da çok organize bir takımdı. Maçın sonlarındaki hamleleriyle çok kaliteli işler yaptılar. Maçın sonunu çok zor bir şekilde bitirdik. Rakibimizi ve hocasını tebrik etmek istiyorum. Günün sonunda mutlu olmadık ama puan farkı ile birlikte bir sonraki Avrupa maçına hazırız. Oyuncuların sağlık durumu önemli, fiziksel olarak onları en fit şekilde salı gününe hazırlayacağız.

