Antalyaspor Başkanınından TFF Başkanına Ziyaret

Antalyaspor Başkanı Perçin, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Antalyaspor Başkanınından TFF Başkanına Ziyaret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Kulübün açıklamasında FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Perçin'e A Milli Takım forması hediye etti.

Fenerbahçe'de 'Antalyaspor' HazırlığıFenerbahçe'de 'Antalyaspor' HazırlığıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
İbrahim Hacıosmanoğlu Antalyaspor
Son Güncelleme:
Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara Çevrildi Liverpool'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Başvuru
Real Madrid Stat İsmini Değiştiriyor! Real Madrid Stat İsmini Değiştiriyor!
Galatasaray Namağlup Liderliğini Pekiştirdi Galatasaray Namağlup Liderliğini Pekiştirdi
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
ÇOK OKUNANLAR
Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı
Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı Ankaragücü’nde 'Olağanüstü' Karar
Fenerbahçe Antalyaspor'a Hazırlanıyor Fenerbahçe Antalyaspor'a Hazırlanıyor
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!