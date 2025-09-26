Antalyaspor Başkanınından TFF Başkanına Ziyaret
Antalyaspor Başkanı Perçin, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.
Kulübün açıklamasında FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Perçin'e A Milli Takım forması hediye etti.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: