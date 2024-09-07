Türk Yüzme Tarihinde Bir İlk: Para Milli Yüzücü Umut Ünlü Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşı kapsamında gerçekleştirilen erkekler 50 metre S3 sınıfı finali sonuçlandı. Final müsabakasında yüzücü Umut Ünlü, 44.83'lük derecesi ile galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu.

TÜRK YÜZME TARİHİNDE BİR İLK

Umut Ünlü, rakiplerini geride bırakarak ve 44.83'lük derece ile altın madalyanın sahibi olarak Türk yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Ünlü'nün kazandığı bu altın madalya, Türk yüzme tarihinin uluslararası arenada kazandığı ilk olimpiyat ve paralimpik altın madalyası olarak kayıtlara geçti.