Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı

Fenerbahçe karnesi beğenilmeyen ve yeni başkan Sadettin Saran'ın yolları ayırması beklenen teknik direktör Domenico Tedesco'nun tazminatı ortaya çıktı. Kulübün 40 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle ayrılık kararı alması halinde ödeyeceği para belli oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de 21 Eylül'de 7 yıllık başkan Ali Koç seçimi kaybedip koltuğunu Sadettin Saran'a devretti. Jose Mourinho ile ayrılık sonrası getirilen İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun da bekleneni verememesi nedeniyle yeni başkanın hoca değiştirebileceği konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı - Resim : 1
Sadettin Saran

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de işlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Tedesco, performansıyla tartışılmaya başlanınca kendisi ve ekibinin tazminatının ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Sabah'ın aktardığına göre; sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı.

SAMANDIRA'DA SİL BAŞTAN DÜZEN

Bu sözleşmeye göre, iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti epey yüksek. 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı.

Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı - Resim : 2
Domenico Tedesco

Başkan Sadettin Saran'ın Samandıra'yı sil baştan oluşturmak istediği söylenirken, teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon euroyu (195 milyon TL) bulacak.

Türk Takımlarını Bekleyen Tehlike! UEFA Sıralamayı AçıkladıTürk Takımlarını Bekleyen Tehlike! UEFA Sıralamayı AçıkladıSpor
Fenerbahçe Biletini Kesti, Yollar AyrıldıFenerbahçe Biletini Kesti, Yollar AyrıldıSpor

Kaynak: Sabah

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran
Son Güncelleme:
Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz
Para Yüzmede Türkiye’den Madalya Rekoru! Defne Kurt Tarih Yazdı Yüzmede Madalya Rekoru! Defne Kurt Damga Vurdu
Gol Düellosunda Kazanan Trabzon Gol Düellosunda Kazanan Trabzon
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Yağış ve Fırtına Geliyor Yağış ve Fırtına Geliyor
Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme! Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!
Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
Trump'tan Şok Paylaşım! Fed Başkanı Powell'ı Karikatürle 'Kovdu' Trump'tan Şok Paylaşım! Fed Başkanı Powell'ı Karikatürle 'Kovdu'