Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de 11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de 21 Eylül'de 7 yıllık başkan Ali Koç seçimi kaybedip koltuğunu Sadettin Saran'a devretti. Jose Mourinho ile ayrılık sonrası getirilen İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun da bekleneni verememesi nedeniyle yeni başkanın hoca değiştirebileceği konuşulmaya başlandı.

Sadettin Saran

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de işlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Tedesco, performansıyla tartışılmaya başlanınca kendisi ve ekibinin tazminatının ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Sabah'ın aktardığına göre; sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı.

SAMANDIRA'DA SİL BAŞTAN DÜZEN

Bu sözleşmeye göre, iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti epey yüksek. 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı.

Domenico Tedesco

Başkan Sadettin Saran'ın Samandıra'yı sil baştan oluşturmak istediği söylenirken, teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon euroyu (195 milyon TL) bulacak.

Kaynak: Sabah