Sadettin Saran'la Görüşme Yapmıştı! Volkan Demirel'den Gece Yarısı Şaşkına Çeviren Açıklama

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, NOW Spor ekranlarında sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tedesco ve Sadettin Saran'la ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Demirel, beklenmedik bir çıkışta bulundu.

'BU BENİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Sarı-lacivertli kulübe her zaman bağlı olduğunu ifade eden Demirel, "Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün orayı gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum." dedi.

'GÖREVE HER ZAMAN HAZIRIM'

Görev için asla talepte bulunmayacağını belirten Demirel, “İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa elimizden geleni yaparız.” dedi.

SADETTİN SARAN'LA NELER KONUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile seçim öncesi ve sonrası görüştüğünü de dile getiren Demirel, şu sözleri sarf etti:

“Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Sadettin Başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonra akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama ben 'Beni nereye düşünürsünüz?' diye sormam. Bu başkanın vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım.”

TEDESCO İLE İLGİLİ ŞAŞRITAN AÇIKLAMA

Teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da görüşlerini açıklayan Demirel, herkesin aksine Tedesco ile devam edilmesi gerektiğini söyleyerek şaşkına çevirdi. “Şu anda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Ben Domenico Tedesco ile devam edilmesi görüşündeyim. Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zagreb maçından sonra herkes böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi