Karabağ, Devler Ligi'nde Kopenhag’ı da Devirdi!

Azerbaycan’ın Karabağ takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önüne gelen iki güçlü rakibini de yenerek tarih yazdı. İlk haftada Portekiz devi Benfica’yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek ses getiren Karabağ, bu kez Bakü’de Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı 2-0’la geçti. Tevfik Behramov Stadı’nda binlerce taraftarın coşkusu eşliğinde oynanan maçta golleri 28. dakikada kaptan Abdellah Zoubir ve 83. dakikada Emmanuel Addai attı.

Karabağ, Devler Ligi'nde 2'de 2 Yaptı.

DÜŞÜK BÜTÇEYE RAĞMEN...

2008’den bu yana takımın başında olan teknik direktör Kurban Kurbanov’un öğrencileri, yalnızca 24 milyon euroluk kadro değerine sahip olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde 6 puana ulaştı. Karabağ üçüncü maçında Athletic Bilbao’ya konuk olacak.

