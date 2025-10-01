Karabağ, Devler Ligi'nde Kopenhag’ı da Devirdi!

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor. Azerbaycan temsilcisi, Benfica zaferinden sonra Kopenhag’ı da devirdi.

Azerbaycan’ın Karabağ takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önüne gelen iki güçlü rakibini de yenerek tarih yazdı. İlk haftada Portekiz devi Benfica’yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek ses getiren Karabağ, bu kez Bakü’de Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı 2-0’la geçti. Tevfik Behramov Stadı’nda binlerce taraftarın coşkusu eşliğinde oynanan maçta golleri 28. dakikada kaptan Abdellah Zoubir ve 83. dakikada Emmanuel Addai attı.

Karabağ, Devler Ligi'nde 2'de 2 Yaptı.

DÜŞÜK BÜTÇEYE RAĞMEN...

2008’den bu yana takımın başında olan teknik direktör Kurban Kurbanov’un öğrencileri, yalnızca 24 milyon euroluk kadro değerine sahip olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde 6 puana ulaştı. Karabağ üçüncü maçında Athletic Bilbao’ya konuk olacak.

