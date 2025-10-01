Amedspor'da Sürpriz Ayrılık

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, resmi açıklamasında hocaya ve ekibine teşekkür etti. Kulüpte yeni teknik ekip arayışları başladı.

Son Güncelleme:
Amedspor'da Sürpriz Ayrılık
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sezon ortasında beklenmedik bir kararla teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ilişkisini sonlandırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2024-2025 sezonunda takımı Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen bir konumda devralmış, ancak son haftalardaki performans düşüklüğü ayrılığın fitilini ateşlemişti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, kararın karşılıklı anlaşma ile alındığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

Amedspor Sezon Ortasında Transfer Edilen Servet Çetin'le Yollarını AyırdıAmedspor Sezon Ortasında Transfer Edilen Servet Çetin'le Yollarını AyırdıSpor

TFF'den Amedspor'a Ceza... Gerekçe Kürtçe Slogan!TFF'den Amedspor'a Ceza... Gerekçe Kürtçe Slogan!Spor

Amedspor ile Fenerbahçe Taraftarları Birbirine Girdi: Havaya Ateş Açıldı, Yaralılar VarAmedspor ile Fenerbahçe Taraftarları Birbirine Girdi: Havaya Ateş Açıldı, Yaralılar VarSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Amedspor
Son Güncelleme:
Sakatlığı Bir Türlü Geçmiyordu! Fenerbahçe’nin Yıldız İsmi Evsiz Kaldı: Ev Sahibi Kapının Önüne Koydu Fenerbahçe’nin Yıldız İsmi Evsiz Kaldı
Maçın Ardından Görüntüler Ortaya Çıktı! Liverpool’un Teknik Patronundan Okan Buruk’a Olay Hareket: Galatasaray Taraftarı Küplere Binecek Okan Buruk’a Olay Hareket
Liverpool Zaferinin Ardından Aşka Geldiler: Galatasaray Yönetimi Kesenin Ağzını Açtı Galatasaray Yönetimi Kesenin Ağzını Açtı
O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Orhan Şen ‘Balkanlar Üzerinden Geliyor’ Diyerek Tarih Verdi: Gök Yarılacak, su baskını riski yüksek Balkanlar Üzerinden Geliyor! Su Baskınına Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor, Tarih Verildi (1 Ekim 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları) Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Dursun Özbek Osimhen’in Maaşını 90 Dakikada Çıkardı! Galatasaray’ın Kasası Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı Kasa Ağızına Kadar Euro İle Dolup Taştı
248 Gündür Tutukluydu! Ayşe Barım İçin Tahliye Kararı 248 Gün Sonra Adli Kontrol Şartıyla Tahliye!
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı