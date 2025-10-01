Amedspor'da Sürpriz Ayrılık
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, resmi açıklamasında hocaya ve ekibine teşekkür etti. Kulüpte yeni teknik ekip arayışları başladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sezon ortasında beklenmedik bir kararla teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ilişkisini sonlandırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2024-2025 sezonunda takımı Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen bir konumda devralmış, ancak son haftalardaki performans düşüklüğü ayrılığın fitilini ateşlemişti.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, kararın karşılıklı anlaşma ile alındığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."
