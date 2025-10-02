Bomba İddia: Ali Koç Herkesi Ters Köşeye Yatırdı, Tam Bitti Derken Harekete Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü kongresinde başkanlığı Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Tam bitti derken o daha yeni başlıyor.

BOMBA İDDİA: ALİ KOÇ HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI!

Gazeteci Mustafa Anıklı, Sadettin Saran ve Ali Koç’u işaret ederek, "Sadettin Saran, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapıyor fakat henüz futbolda koltuğa oturmadı. Çünkü, sarı-lacivertliler, Fenerbahçe AŞ olarak, yani borsada bilinen adıyla Fenerbahçe Futbol AŞ olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli. Ve, şu ana kadar ne Ali Koç buradan istifasını verdi ne de Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, "Sadettin Saran"ın Futbol AŞ yönetimine geldiği bildirildi. Yani Koç, TFF nezdinde hala başkan. Ya da biz öyle biliyoruz. Çünkü Futbol Federasyonu, kendisine bununla ilgili henüz bir evrak gelmeden, Ali Koç'un adını kayıtlardan sildi, fakat Sadettin Saran'ı girmedi. Neden silindi bilinmez" ifadelerini kullandı.

‘TFF’DEN CEZA ALMASI GEREKLİ’

Ali Koç’un ceza alması gerektiğini vurgulayan Anıklı, sözlerini şu şekilde söylerdi:

“Öyleyse TFF'ye şunu sormak gerek. 21 Eylül 2025'te koltuğundan ayrılan Ali Koç'a başkan sıfatıyla nasıl ceza verdiniz? 15 günlük hak mahrumiyeti, görevde bulunmadığı süre içerisinde devam ediyor mu? Henüz resmi olarak ayrılmadıysa, neden Fenerbahçe'nin başkan bölümü boş? Meslektaşım Hakan Can, Koç'un görevi bıraksa bile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili davaya müdahil olacağını açıkladı. Ali Koç cephesinden bu yalanlanmadığı için doğru kabul etmek gerek.

Bence Ali Koç bitirmedi, daha yeni başlıyor. Kendini o koltuğun cenderesinden kurtaran Fenerbahçe eski Başkanı'nı asıl bundan sonra daha dikkatli takip etmek gerek."

