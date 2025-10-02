Arda Güler Hepsinin Pabucunu Dama Attı! İspanyol Basını Bunu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Real Madrid’de Xabi Alonso’nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından takımın vazgeçilmezi olan Arda Güler, İspanyol basınına parmak ısırtmaya devam ediyor.

İlk 11’de yer almaya başlamasıyla Real Madrid’in kilit ismi haline gelen Arda Güler Radio MARCA yorumcularını da büyüledi.

Yorumcular Arda’yı öve öve bitiremezken, takımın iki Arda’ya daha ihtiyacı olduğu şeklinde yorum yaptılar.

Arda Güler yeni sezonda manşetlerden düşmüyor.

'TARTIŞMASIZ BİR İSİM'

Yorumculardan Miguel Quintana, "Xabi Alonso yavaş yavaş Arda Güler'e orta saha oyuncusundan çok bir oyun kurucu olarak güvenmeye başladı. Her halükarda bu çok önemli, Arda şu anda sezona tartışmasız bir başlangıç yapmış durumda" ifadelerini kullandı.

Alex de Llano ise, Arda’nın performansını överken, "Madrid'in biri oyun kurucu, diğeri Tchouameni'nin yanında olmak üzere iki Arda Güler'e ihtiyacı olduğu hissini vermeye başladığını" dedi.

Yorumlarda Arda Güler’in Real Madrid’in yeni lideri olduğuna dikkat çekilirken, Mbappe ile Arda’nın uyumu da dillerden düşmedi.

Fran Guillén, "Hesaplar birbirini tutmuyor, çünkü Güler'in oynaması gerekli, Ceballos'u çok faydalı olarak görmüyorum. Bellingham ve Valverde'ye yer bulmamız gerekiyor" dedi.

