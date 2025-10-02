Ve Beklenen İmza Atılıyor! Fatih Terim Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim’in yeni adresi belli oluyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al-İttihad, Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına başlarken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kulüp yönetiminin radarında birbirinden prestijli isimler yer alırken, Türk futbolunun efsanevi ismi Fatih Terim’in de adaylar arasında olduğu öne sürüldü.

FATİH TERİM GERİ DÖNÜYOR!

Geçtiğimiz sezon Suudi Pro Ligi’nde görev yapan Fatih Terim’in, Al-İttihad ile anlaşabileceği ifade edildi. Özellikle Terim’in bölgede çalışması ve deneyim olması büyük etki yapıyor.

En Büyük Seçenek Fatih Terim

İŞTE DİĞER ADAYLAR

Teknik direktörlük için en güçlü adaylardan biri olarak ise eski Real Madrid çalıştırıcısı Santiago Solari öne çıkıyor. Solari’nin Suudi yönetimiyle temas halinde olduğu ve listenin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor. Al-İttihad’ın gündeminde ayrıca Mark van Bommel, Roger Schmidt ve Luciano Spalletti gibi Avrupa futbolunun tanınmış isimleri de bulunuyor.

Sergio Conceição’nun ise şu an için takım çalıştırma planı olmadığı bildirildi. Ancak Suudi kulübünün yüksek maaş teklifi ve transfer konusunda tam yetki sunması durumunda Portekizli teknik adamın fikrini değiştirebileceği konuşuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi