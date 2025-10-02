Galatasaray Maçı Öncesi Beşiktaş’ta Deprem! Sergen Yalçın’ın Tüm Planları Altüst Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, çalışmalar sürüyor. Son olarak yıldız golcü Tammy Abraham’dan gelen haber tüm moralleri altüst etti.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ BEŞİKTAŞ’TA DEPREM! YILDIZ OYUNCU YOK

Kocaelispor karşılaşmasında yere yığılan ardından yapılan tedavide omuzu çıktığı öğrenilen Abraham’ın derbiye yetişme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi. MR sonuçlarını değerlendiren kulüp sağlık heyeti, yıldız futbolcunun Galatasaray karşısında forma giymesinin zor olduğunu

SERGEN YALÇIN’IN TÜM PLANLARI ALTÜST OLDU

Ancak Tammy Abraham, Galatasaray derbisinde sahada olma isteğini teknik heyete açıkça iletti. Tecrübeli oyuncu, forma giymesi düşük bir ihtimal olsa da kendisini 11’de yer alacakmış gibi hazırlıyor. Abraham’ın derbiye yetişememesi durumu Sergen Yalçın'ın da planlarını altüst etti. Yalçın'ın Abraham'ın yokluğunda forvette El Bilal Toure’ye görev vermesi bekleniyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maça çıkan Abraham, 7 gol ve 2 asistlik performansıyla takımın hücum hattında önemli bir rol üstlenmişti.

