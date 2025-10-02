Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu
Süper Lig’in 8. haftasında cumartesi oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada, dev derbiyi Yasin Kol’un yöneteceği açıklandı.

Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler ise şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

