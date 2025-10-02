Fenerbahçe'den Ayrılırken Bunu Hiç Düşünmemişti... Livakovic Hayatının Şokunu Yaşadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de bekleneni verememesinin ardından La Liga ekibi Girona’ya kiralanan Dominik Livakovic, yeni takımında da hayatının şokunu yaşadı. İspanyol ekibinde de hiç forma şansı bulamayan Livakovic için teknik direktöründen dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kırmızı-beyazlılara, düzenli olarak oynamak için transfer olan Livakovic, Paulo Gazzaniga’dan eldivenleri devralamadı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Girona Teknik Direktörü Miguel Angel Sanchez "Üç harika kalecimiz var. Ancak Livakovic'in takıma gelişi, kalede hemen bir değişiklik yapacağımız anlamına gelmiyor. Buna ben karar vereceğim. Oyuncularımın yıllar boyunca bana verdikleri katkıya saygı duyuyorum. Ve kaleci Gazzaniga da onlardan birisi” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi